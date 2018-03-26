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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:25
maxprofit написав:
Колеги з досвідом, який джентльменський набір карт треба тут мати, щоб депо відкрити онлайн і поповнювати його р2р (і отримані %% щоб теж р2р на Моню, наприклад, переказувати) ?
любую дебетную карту надо иметь, самая дешевая в тарифе Базовый была, как сейчас называется - не в курсе
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50
BBC написав: cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
С картой он всё таки лучше. Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
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