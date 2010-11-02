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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1496149714981499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:25

  maxprofit написав:Колеги з досвідом, який джентльменський набір карт треба тут мати, щоб депо відкрити онлайн і поповнювати його р2р (і отримані %% щоб теж р2р на Моню, наприклад, переказувати) ?

любую дебетную карту надо иметь, самая дешевая в тарифе Базовый была, как сейчас называется - не в курсе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50

Re: Идея Банк

BBC написав:
  cdj2 написав:Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
С картой он всё таки лучше. Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:23

Re: Идея Банк

УВАГА! Акційний депозит до дня народження Ідея Банку
Отримай +2,9% річних в гривні до ставки вкладу «Безпечний»


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Важливо! Ідея Банк з 23 березня 2018 року отримав від рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» підвищення довгострокового кредитного рейтингу за національною рейтинговою шкалою до рівня uaAA-, прогноз стабільний. Даний рівень кредитного рейтингу став найвищим за 29 років діяльності Ідея Банку на фінансовому ринку України.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 23:52

  Інкогніто написав:УВАГА! Акційний депозит до дня народження Ідея Банку
Отримай +2,9% річних в гривні до ставки вкладу «Безпечний»


- Оформи депозитний вклад «Безпечний» в термін на 9 місяців та отримай гарантовану надбавку до ставки вкладу +2,9% річних в гривні.
- Унікальна пропозиція до 29-го дня народження Ідея Банку чекає на тебе.

- Пропозиція дійсна з 29.03.2018 року
- Деталі на сайті Банку та за телефоном гарячої лінії 0 800 50 80 60

Важливо! Ідея Банк з 23 березня 2018 року отримав від рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» підвищення довгострокового кредитного рейтингу за національною рейтинговою шкалою до рівня uaAA-, прогноз стабільний. Даний рівень кредитного рейтингу став найвищим за 29 років діяльності Ідея Банку на фінансовому ринку України.

Депозит на 9 місяців «Акційний +2,9%» - вклад з підвищеною відсотковою ставкою (+2,9%) на перших три місяці строку вкладу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:47

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?


кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16

Re: Идея Банк

  BBC написав:Депозит на 9 місяців «Акційний +2,9%» - вклад з підвищеною відсотковою ставкою (+2,9%) на перших три місяці строку вкладу.


СОВЕРШЕННО ВЕРНО !

"1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № AMOUNT (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі
CRNCYAMOUNT CURRENCYTAG (CRNCYAMOUNT:SUMM:UA (надалі – Сума вкладу) на строк AG.DUR.MONTH місяців до DATEINTO, із сплатою процентів:
1.1.1. SHARE % річних – на перших три місяці строку вкладу;
1.1.2. SHARE2% річних – з четвертого по дев’ятий місяць строку вкладу (до TREATY_DURATION_DATEINTO);
1.1.3. 10,0 % річних – протягом останніх 12-ти місяців строку вкладу,
"
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:21

Re: Идея Банк

Опять сняли 5 грн
#7 Комiсiя за обслуговування БПК
Карта с Монро
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:12

Кредитная карта КБ

С их траблами и задними числами, КБ уже три месяца пылится на полке. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:15

  Інкогніто написав:Опять сняли 5 грн
#7 Комiсiя за обслуговування БПК
Карта с Монро


Смс информирование о входах в ИБ не отключили?
Aps
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