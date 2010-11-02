любую дебетную карту надо иметь, самая дешевая в тарифе Базовый была, как сейчас называется - не в курсе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:25
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:50
Re: Идея Банк
С картой он всё таки лучше. Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:23
Re: Идея Банк
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Важливо! Ідея Банк з 23 березня 2018 року отримав від рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» підвищення довгострокового кредитного рейтингу за національною рейтинговою шкалою до рівня uaAA-, прогноз стабільний. Даний рівень кредитного рейтингу став найвищим за 29 років діяльності Ідея Банку на фінансовому ринку України.
Додано: Сер 28 бер, 2018 23:52
Депозит на 9 місяців «Акційний +2,9%» - вклад з підвищеною відсотковою ставкою (+2,9%) на перших три місяці строку вкладу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:47
Re: Идея Банк
кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
ось так :(
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16
Re: Идея Банк
СОВЕРШЕННО ВЕРНО !
"1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № AMOUNT (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі
CRNCYAMOUNT CURRENCYTAG (CRNCYAMOUNT:SUMM:UA (надалі – Сума вкладу) на строк AG.DUR.MONTH місяців до DATEINTO, із сплатою процентів:
1.1.1. SHARE % річних – на перших три місяці строку вкладу;
1.1.2. SHARE2% річних – з четвертого по дев’ятий місяць строку вкладу (до TREATY_DURATION_DATEINTO);
1.1.3. 10,0 % річних – протягом останніх 12-ти місяців строку вкладу,
"
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:21
Re: Идея Банк
Опять сняли 5 грн
#7 Комiсiя за обслуговування БПК
Карта с Монро
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:12
Кредитная карта КБ
С их траблами и задними числами, КБ уже три месяца пылится на полке.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:15
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