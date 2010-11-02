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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1497149814991500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:40

Re: Идея Банк

Aps написав:
  Інкогніто написав:Опять сняли 5 грн
#7 Комiсiя за обслуговування БПК
Карта с Монро


Смс информирование о входах в ИБ не отключили?

На вход не включал, сейчас отключено, и там 4.99.
Смс о движениях 1-го марта отключил.
На горячке только догадки, сказали идти в отделение.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:01

г***банк.
Вечные мутки с тарифами и непонятными списаниями комиссий.
Вишенка на торте - еще и справка о закрытии счета КВБ стоит 50 грн! :)
tmp01
 
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