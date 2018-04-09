На вход не включал, сейчас отключено, и там 4.99.
Смс о движениях 1-го марта отключил.
На горячке только догадки, сказали идти в отделение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:40
Re: Идея Банк
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:01
г***банк.
Вечные мутки с тарифами и непонятными списаниями комиссий.
Вишенка на торте - еще и справка о закрытии счета КВБ стоит 50 грн!
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:49
Re: Идея Банк
день заканчивается, а кешбека нет
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