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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:40
Aps написав: Інкогніто написав:
Опять сняли 5 грн
#7 Комiсiя за обслуговування БПК
Карта с Монро
Смс информирование о входах в ИБ не отключили?
На вход не включал, сейчас отключено, и там 4.99.
Смс о движениях 1-го марта отключил.
На горячке только догадки, сказали идти в отделение.
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:01
г***банк.
Вечные мутки с тарифами и непонятными списаниями комиссий.
Вишенка на торте - еще и справка о закрытии счета КВБ стоит 50 грн!
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Додано: Вів 10 кві, 2018 18:49
день заканчивается, а кешбека нет
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:31
опять идея зажимает кеш бек, уже 11 число, а денег нет. Кто поломал?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:46
А за замовленою карткою топати у відділення чи кур"єром привезуть?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:49
Що з кеш-беком?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:16
так шо, таки кешбек тю тю, зажала идея?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:39
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Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
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ygroza
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:43
З Днем космонавтики і з приземлившимся кешбеком!
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:55
ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
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