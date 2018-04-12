|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24
Stringer написав: ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13140
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55471
|7135997
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12793
|2472836
|
Чет 12 кві, 2018 17:24
lel
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4694
|761437
|
реклама
|