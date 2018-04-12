А 25 грн заработали кеш-бека?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24
А 25 грн заработали кеш-бека?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:06
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:18
Re: Идея Банк
не зря свалил от них в январе, до ввода абонки за смс
за иб заплати, за смс заплати, кб до последнего тянут с выплатой
карту в убки подали как кредит наличными и до сих пор не заапдейтили закрытие
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:38
Re: Идея Банк
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
Свинорыл 80lvl
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