|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24
Stringer написав: ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13148
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:06
BBC написав: Stringer написав: ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
да, после 19-00 пришёл... совсем идея оборзела
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7469
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:18
не зря свалил от них в январе, до ввода абонки за смс
за иб заплати, за смс заплати, кб до последнего тянут с выплатой
карту в убки подали как кредит наличными и до сих пор не заапдейтили закрытие
-
alexandr_kysil
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 23.02.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:38
d_12 написав: cdj2 написав:
Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2286
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:04
cdj2 написав: d_12 написав: cdj2 написав:
Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
По какому продукту такой КБ?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55546
|7142388
|
|
|9848
|1411680
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4720
|763819
|
Суб 14 кві, 2018 15:28
Muzzy
реклама
|