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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24
Stringer написав: ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:06
BBC написав: Stringer написав: ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.
на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
да, после 19-00 пришёл... совсем идея оборзела
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Stringer
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:18
не зря свалил от них в январе, до ввода абонки за смс
за иб заплати, за смс заплати, кб до последнего тянут с выплатой
карту в убки подали как кредит наличными и до сих пор не заапдейтили закрытие
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alexandr_kysil
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:38
d_12 написав: cdj2 написав:
Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 14 кві, 2018 18:04
cdj2 написав: d_12 написав: cdj2 написав:
Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?
кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
По какому продукту такой КБ?
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Кащей
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Додано: Суб 14 кві, 2018 19:07
По выгодному продукту
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 кві, 2018 06:00
Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?
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anikola13
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Додано: Пон 16 кві, 2018 07:12
anikola13 написав:
Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?
Там у вас свои?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 кві, 2018 07:21
anikola13 написав:
Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?
А есть такое?
С сентября 17 лежит на полке, есть не просит.
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guntherhouse777
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