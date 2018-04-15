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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1499150015011502>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24

  Stringer написав:
  ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.

:-( на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:06

  BBC написав:
  Stringer написав:
  ygroza написав:Stringer
Сьогодні зарахували, смс не було. Перевірте через інтернет-банк.

:-( на выгодный пришли, по кредитке так и нет
А 25 грн заработали кеш-бека?

да, после 19-00 пришёл... совсем идея оборзела
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:18

Re: Идея Банк

не зря свалил от них в январе, до ввода абонки за смс
за иб заплати, за смс заплати, кб до последнего тянут с выплатой

карту в убки подали как кредит наличными и до сих пор не заапдейтили закрытие
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:38

Re: Идея Банк

d_12 написав:
  cdj2 написав:Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?


кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:04

Re: Идея Банк

cdj2 написав:
d_12 написав:
  cdj2 написав:Где ещё 50 грн/мес кешбека (10%) за коммуналку нальют?


кеш-бек за комунальні? комунальні за свої чи за кредитні? яка комісія за оплату комунальних? як підключити?
На любом сайте, что ставит нормальный mcc. Это изя, портмоне, укрбиллинг, а сейчас у меня оплата идёт через сервисы привата и ощада. 10% но не более 50 грн имею с них стабильно. Всё что свыше идёт через рассрочку от Аллы + бонусы по коннекту.
По какому продукту такой КБ?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 19:07

По выгодному продукту
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 06:00

Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:12

  anikola13 написав:Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?

Там у вас свои?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 07:21

  anikola13 написав:Через сколько дней включается комиссия за "лежание на полке" по карте Card Blanche?

А есть такое?
С сентября 17 лежит на полке, есть не просит.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:13

откуда %?

Кто-то знает почему Идея продолжает каждый месяц взимать какие-то проценты (3,64 или 3,89) по кредитке КБВ при постоянной оплате в грейсе? Ведь мзду за СМС-ки вроде отменили.
patrikk
 
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