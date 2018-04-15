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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:40
Re: Идея Банк
За накопичені мабуть - тре в 0 вивести і потім останні проци дозагасити
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 кві, 2018 14:21
chipmunk Але варто подумати чи це вигідно. Мені, наприклад, треба тоді на 8 кгрн. більше внести до кінця місяця. Тоді я втрачу 100 грн. %, так що поки ідея нехай стягує по пару грн., кешбек значно більший. А коли вона ще щось "покращить", тоді і буду обнулятись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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