Додано: Пон 16 кві, 2018 14:21

chipmunk Але варто подумати чи це вигідно. Мені, наприклад, треба тоді на 8 кгрн. більше внести до кінця місяця. Тоді я втрачу 100 грн. %, так що поки ідея нехай стягує по пару грн., кешбек значно більший. А коли вона ще щось "покращить", тоді і буду обнулятись.

Не так добре з грошима, як погано без них.