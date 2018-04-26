Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58
Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:01
не резикуйте, я минулого року так попав в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
ось так :(
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