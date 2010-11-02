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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1500150115021503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58

  Aps написав:
  Жерминаль написав:якщо зараз відправлю на Ідею кошти встигаю? Чи тільки через касу Ідеї?
Вхід коштів на кредитку,яка комісія?


Давно не пользовался.
Но в былые времена внешний СЭП в последний рабочий день все гасил вовремя и было это бесплатно.


Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:01

  cdj2 написав:Внутрибанк тоже текущим днём зайдет.


не резикуйте, я минулого року так попав :( в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:23

Все тіп-топ:)
Платіж в 15.00 з Аваля на Ідею попав,кошти розподілилися по рахунку.
В Ідеї попала на минулий Новий рік. Не встигла до 11.00,так в Черкаси спішила:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:54

Re: Идея Банк

d_12 написав:
  cdj2 написав:Внутрибанк тоже текущим днём зайдет.


не резикуйте, я минулого року так попав :( в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
В прошлом году был другой регламент.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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