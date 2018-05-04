Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58
Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:01
не резикуйте, я минулого року так попав в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
ось так :(
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:23
Все тіп-топ:)
Платіж в 15.00 з Аваля на Ідею попав,кошти розподілилися по рахунку.
В Ідеї попала на минулий Новий рік. Не встигла до 11.00,так в Черкаси спішила:)
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:54
Re: Идея Банк
В прошлом году был другой регламент.
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:43
Re: Идея Банк
Может уже кто-то сталкивался. Какая процедура, если хочу перевести обслуживание в отделение в другом городе? Нужно обратиться в удобное отделение и там заявление писать или как?
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:55
Re: Идея Банк
Как-то спрашивал про получение депозита в другом отделении, то именно так как пишите, сказали.
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:15
как правильно вывести в ноль КБВ
Прошу совета как правильно вывести в ноль КБВ и не попасть на 25 грн. Хочу прекратить начисление % за накопившуюуся сумму за СМС.
Допустим задолженность в грейсе за апрель 3к, она же общая задолженность, так как в мае решил картой не пользоваться. До 31 мая гашу всю эту задолженность. Могут ли снять 25 грн, если траты в мае будут 0 и если еще разок % за СМС насчитают за май? Буду очень благодарен всем ответившим.
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