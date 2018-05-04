|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:58
Aps написав: Жерминаль написав:
якщо зараз відправлю на Ідею кошти встигаю? Чи тільки через касу Ідеї?
Вхід коштів на кредитку,яка комісія?
Давно не пользовался.
Но в былые времена внешний СЭП в последний рабочий день все гасил вовремя и было это бесплатно.
Напевно дивлячись звідки відправляти.
СЕП на кредитку безоплатно заходить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1775
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:01
cdj2 написав:
Внутрибанк тоже текущим днём зайдет.
не резикуйте, я минулого року так попав
в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
ось так :(
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:23
Все тіп-топ:)
Платіж в 15.00 з Аваля на Ідею попав,кошти розподілилися по рахунку.
В Ідеї попала на минулий Новий рік. Не встигла до 11.00,так в Черкаси спішила:)
-
Жерминаль
-
-
- Повідомлень: 1837
- З нами з: 14.10.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:54
d_12 написав: cdj2 написав:
Внутрибанк тоже текущим днём зайдет.
не резикуйте, я минулого року так попав
в останній день переказав з 2620 на рахунок карти, все пройшло гладко, але нарахували відсотки за невчасну сплату, посилались на регламент платежів (чи щось подібне, є на сайті Ідеї), там було прописано, що такі платежі зараховуються наступним днем, краще було зняти з карти через касу і там же погасити ...
В прошлом году был другой регламент.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2299
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:43
Может уже кто-то сталкивался. Какая процедура, если хочу перевести обслуживание в отделение в другом городе? Нужно обратиться в удобное отделение и там заявление писать или как?
-
Stas567
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 23.09.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 тра, 2018 15:55
Как-то спрашивал про получение депозита в другом отделении, то именно так как пишите, сказали.
Stas567 написав:Может уже кто-то сталкивался. Какая процедура, если хочу перевести обслуживание в отделение в другом городе? Нужно обратиться в удобное отделение и там заявление писать или как?
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 959
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:15
Прошу совета как правильно вывести в ноль КБВ и не попасть на 25 грн. Хочу прекратить начисление % за накопившуюуся сумму за СМС.
Допустим задолженность в грейсе за апрель 3к, она же общая задолженность, так как в мае решил картой не пользоваться. До 31 мая гашу всю эту задолженность. Могут ли снять 25 грн, если траты в мае будут 0 и если еще разок % за СМС насчитают за май? Буду очень благодарен всем ответившим.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:33
patrikk написав:
Прошу совета как правильно вывести в ноль КБВ и не попасть на 25 грн. Хочу прекратить начисление % за накопившуюуся сумму за СМС.
Допустим задолженность в грейсе за апрель 3к, она же общая задолженность, так как в мае решил картой не пользоваться. До 31 мая гашу всю эту задолженность. Могут ли снять 25 грн, если траты в мае будут 0 и если еще разок % за СМС насчитают за май? Буду очень благодарен всем ответившим.
в мене карта в плюсі третій місяць - нараховують тільки мені копійки за позитивний залишок на рахунок. 25грн. абонки не беруть. Думаю, що якщо будете в плюсі, враховуючи % за смс, то 25грн. не стягнуть
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
-
Betis_ck
-
-
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 1010 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:18
patrikk написав:
Прошу совета как правильно вывести в ноль КБВ и не попасть на 25 грн. Хочу прекратить начисление % за накопившуюуся сумму за СМС.
Допустим задолженность в грейсе за апрель 3к, она же общая задолженность, так как в мае решил картой не пользоваться. До 31 мая гашу всю эту задолженность. Могут ли снять 25 грн, если траты в мае будут 0 и если еще разок % за СМС насчитают за май? Буду очень благодарен всем ответившим.
До конца мая погасить ровно в ноль.
Если в июне вылезут копейки, то и их погасить.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30650
|3780250
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4834
|777117
|
Суб 05 тра, 2018 12:58
v-m-
|
|1374
|314550
|
|