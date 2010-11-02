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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1501150215031504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:40

Re: Идея Банк

На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:47

  Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.

Це абонка чи за неактивність?
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