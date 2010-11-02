|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:40
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7551
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:47
Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
Це абонка чи за неактивність?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24523
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5358
|1288832
|
Вів 15 тра, 2018 18:48
Esq
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12878
|2492111
|
|
|3339
|455522
|
|