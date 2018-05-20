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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:40
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 18:47
Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
Це абонка чи за неактивність?
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Додано: Вів 15 тра, 2018 20:43
Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
у меня сейчас вообще почему-то в ИБ Идеи не отображаются счета и депозиты...
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:12
velvet написав: Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
у меня сейчас вообще почему-то в ИБ Идеи не отображаются счета и депозиты...
Это из-за синхро.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:13
Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
Похоже плата за обслуживание неактивного счета. У меня никаких списаний по базовому не было.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:23
cdj2 написав:
Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
Похоже плата за обслуживание неактивного счета. У меня никаких списаний по базовому не было.
не, списаний и нет - ежемесячно растет долг, который нигде не отображается, но закрыть счета клиент не может, пока не погасит долги...
в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше
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Stringer
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:23
cdj2 написав: velvet написав: Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
у меня сейчас вообще почему-то в ИБ Идеи не отображаются счета и депозиты...
Это из-за синхро.
Що ще за сінхро?
Уже я декілька днів точно з останнього оновлення пройшло.
Зайшов он сьогодні - а рахунків немає
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bor
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:32
Счёта могут исчезать в 12, 18 и 9.
Если в другое время - долбить горячку.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Пон 21 тра, 2018 08:51
10 грн.каждый месяц плачу? не избежать? Какие ещё?
Что это за комиссия за вход в ИБ и движение по счёту? Где отключать,на гарячке?
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Жерминаль
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Додано: Пон 21 тра, 2018 08:52
Нужно взять товар на крупную сумуму. Можна платить с кредитки на сайте Розетки? Как пройдет покупка в магазине или все же снятие наличных???
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