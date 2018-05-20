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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:53
cdj2 написав:
Счёта могут исчезать в 12, 18 и 9.
це така забава в данному банку?
+50грн !
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:14
Жерминаль написав:
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Магазин
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:52
Жерминаль написав:
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Ничего нового
Щось мені з ТАС "щастить"
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Пон 21 тра, 2018 09:36
акет
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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