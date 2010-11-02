це така забава в данному банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:53
Re: Идея Банк
+50грн !
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13
Розетка
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:14
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:52
Ничего нового
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:14
Может, это
Нотификации СМС-банкинга: успешное логирование. Но там 5 грн. в месяц.
Отключать:главная-СМС банкинг.
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:41
Re: Идея Банк
На розетки как оплата товара (магазин), обычно через liqpay привата
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48
Re: Идея Банк
У меня в марте и апреле сняло по 5 грн, в мае не снимало. Снятие по выписке прошло мартом. Снимало при первом поступлении средств на карту - у меня процентов по Вільні кошти. Депозит Закрыл. Поступлений в мае не было. Отключил также в свойствах карты смс ( не логирование).
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