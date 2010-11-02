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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:53

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:Счёта могут исчезать в 12, 18 и 9.


це така забава в данному банку? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13

Розетка

Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?

Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:14

  Жерминаль написав:Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?

Магазин
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:52

  Жерминаль написав:Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?

Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Ничего нового
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:14

  Жерминаль написав:Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?

Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???

Может, это
Нотификации СМС-банкинга: успешное логирование. Но там 5 грн. в месяц.
Отключать:главная-СМС банкинг.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:41

Re: Идея Банк

На розетки как оплата товара (магазин), обычно через liqpay привата
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48

Re: Идея Банк

У меня в марте и апреле сняло по 5 грн, в мае не снимало. Снятие по выписке прошло мартом. Снимало при первом поступлении средств на карту - у меня процентов по Вільні кошти. Депозит Закрыл. Поступлений в мае не было. Отключил также в свойствах карты смс ( не логирование).
Інкогніто
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