|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:53
cdj2 написав:
Счёта могут исчезать в 12, 18 и 9.
це така забава в данному банку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2063
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:13
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
-
Жерминаль
-
-
- Повідомлень: 1844
- З нами з: 14.10.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:14
Жерминаль написав:
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Магазин
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:52
Жерминаль написав:
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Ничего нового
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13310
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1019 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:14
Жерминаль написав:
Что это сообщения трут???
Как на Розетке проходит оплата товара с кредитки?
Магазин или снятия налички?
Какую новую комиссию ввели по карте?
10 грн.в месяц. Что ещё? Комиссия за вход в ИБ,движение по счёту? Где отключать???
Может, это
Нотификации СМС-банкинга: успешное логирование. Но там 5 грн. в месяц.
Отключать:главная-СМС банкинг.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3211
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:41
На розетки как оплата товара (магазин), обычно через liqpay привата
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48
У меня в марте и апреле сняло по 5 грн, в мае не снимало. Снятие по выписке прошло мартом. Снимало при первом поступлении средств на карту - у меня процентов по Вільні кошти. Депозит Закрыл. Поступлений в мае не было. Отключил также в свойствах карты смс ( не логирование).
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:18
Не пользовался КБВ в этом году. Заблокировал через ИБ. Будут жить в блоке или скиснет?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 тра, 2018 06:18
2XL написав:Не пользовался КБВ в этом году. Заблокировал через ИБ. Будут жить в блоке или скиснет?
А по ней блокировка бесплатна? А то идея - единственный банк, который брал по 15 грн за блокировку карты.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2316
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:06
cdj2 написав:
2XL написав:Не пользовался КБВ в этом году. Заблокировал через ИБ. Будут жить в блоке или скиснет?
А по ней блокировка бесплатна? А то идея - единственный банк, который брал по 15 грн за блокировку карты.
Сообщение о снятии не приходило...
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5600
|1356081
|
Чет 24 тра, 2018 06:04
cdj2
|
|56392
|7249596
|
Чет 24 тра, 2018 06:02
cdj2
|
|30804
|3800928
|
|