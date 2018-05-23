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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1503150415051506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25

cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
bor
 
Повідомлень: 272
З нами з: 19.05.14
Подякував: 20 раз.
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