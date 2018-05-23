cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25
cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
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