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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25

cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
bor
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:35

Прислала идея вчера:

Не допусти блокування ліміту кредитної карти ****. Здійсни транзакцію! Твій ліміт **** грн. Деталі: 0800502030
Договор до 1.06.
Обнулят кредлимит?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:59

Re: Идея Банк

Прислали вчора на інший акк
Купуй зараз - плати потім
... за картою доступні кошти ... та до 90 днів без відсотків
на даний момент в мінусі одна покупка за останні 5місяців
ще комусь приходило таке?
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:04

Недавно повысили кредлимит, периодически звонят с предложением кредита налом и шлют рекламные смс для стимулирования расчетов картой.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:10

  guntherhouse777 написав:Прислала идея вчера:

Не допусти блокування ліміту кредитної карти ****. Здійсни транзакцію! Твій ліміт **** грн. Деталі: 0800502030
Договор до 1.06.
Обнулят кредлимит?

Из привата по такому же поводу звонили с просьбой сделать транзакцию на сумму свыше 150 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:42

Re: Идея Банк

  Інкогніто написав:У меня в марте и апреле сняло по 5 грн, в мае не снимало. Снятие по выписке прошло мартом. Снимало при первом поступлении средств на карту - у меня процентов по Вільні кошти. Депозит Закрыл.


Також аж тепер додивився, що Монро захавала по 5 грн. в ці ж місяці. В травні капнули коп. з 100 грн. "вільних коштів" і зразу утилізувались. До березня комісії не було. "#7 Комiсiя за обслуговування БПК".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:10

  Bosstone написав:
  guntherhouse777 написав:Прислала идея вчера:

Не допусти блокування ліміту кредитної карти ****. Здійсни транзакцію! Твій ліміт **** грн. Деталі: 0800502030
Договор до 1.06.
Обнулят кредлимит?

Из привата по такому же поводу звонили с просьбой сделать транзакцию на сумму свыше 150 грн.

З Прихвата вам менеджер дзвонив у якого ви картку оформлювали, що не може отримати з вас бонуси. Міг навіть всесвітнім потопом і вторгненням інопланетян погрожувати, але це зовсім інша історія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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