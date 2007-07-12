Додано: Вів 29 тра, 2018 13:55

KIM30 За три робочих, хоча і без замовлення дають 50 тис. грн. + в той же день з допомогою альфи решту забрав.

По монро-картці вже загнали в мінус - прийдеться закривати.

Не так добре з грошима, як погано без них.