cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:25
cdj2
в тарифах ніби є, але теж блокував онлайн - здається не взяли
можливо в тарифах вказана "ручне" блокування через відділення (все ж таки робота персоналу, витрачений час-ресурси)
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:35
Прислала идея вчера:
Не допусти блокування ліміту кредитної карти ****. Здійсни транзакцію! Твій ліміт **** грн. Деталі: 0800502030
Договор до 1.06.
Обнулят кредлимит?
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:59
Re: Идея Банк
Прислали вчора на інший акк
Купуй зараз - плати потім
... за картою доступні кошти ... та до 90 днів без відсотків
на даний момент в мінусі одна покупка за останні 5місяців
ще комусь приходило таке?
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:04
Недавно повысили кредлимит, периодически звонят с предложением кредита налом и шлют рекламные смс для стимулирования расчетов картой.
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:10
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:42
Re: Идея Банк
Також аж тепер додивився, що Монро захавала по 5 грн. в ці ж місяці. В травні капнули коп. з 100 грн. "вільних коштів" і зразу утилізувались. До березня комісії не було. "#7 Комiсiя за обслуговування БПК".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:10
З Прихвата вам менеджер дзвонив у якого ви картку оформлювали, що не може отримати з вас бонуси. Міг навіть всесвітнім потопом і вторгненням інопланетян погрожувати, але це зовсім інша історія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:34
Re: Идея Банк
За скільки днів тут треба готівку замовляти?
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:55
KIM30 За три робочих, хоча і без замовлення дають 50 тис. грн. + в той же день з допомогою альфи решту забрав.
По монро-картці вже загнали в мінус - прийдеться закривати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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