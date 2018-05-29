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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:25
Тоді йолопи. Вказують реальний залишок і умови свіжих карт
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wolt450
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:43
подскажите, если я завтра около 17-30 добегу по отделения и через кассу погашу кредитку, оно зачислиться датой, чтоб без процентов? Или ещё вариант с карты Альфы по номеру счета или по номеру карты сегодня, правда по банку денешка спишется только завтра и на счет упадет завтра. только не знаю какой датой Идея проведет. Первый раз так затянула оплату. подскажите как лучше. миллион раз обсуждали, но долго рыться надо на этих страницах. спасибо.
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lora
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:49
lora написав:
подскажите, если я завтра около 17-30 добегу по отделения и через кассу погашу кредитку, оно зачислиться датой, чтоб без процентов? Или ещё вариант с карты Альфы по номеру счета или по номеру карты сегодня, правда по банку денешка спишется только завтра и на счет упадет завтра. только не знаю какой датой Идея проведет. Первый раз так затянула оплату. подскажите как лучше. миллион раз обсуждали, но долго рыться надо на этих страницах. спасибо.
Можна і 31 через касу банки (менеджер-каса) по номеру рахунку.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:59
Квесторе_поверніться написав: lora написав:
подскажите, если я завтра около 17-30 добегу по отделения и через кассу погашу кредитку, оно зачислиться датой, чтоб без процентов? Или ещё вариант с карты Альфы по номеру счета или по номеру карты сегодня, правда по банку денешка спишется только завтра и на счет упадет завтра. только не знаю какой датой Идея проведет. Первый раз так затянула оплату. подскажите как лучше. миллион раз обсуждали, но долго рыться надо на этих страницах. спасибо.
Можна і 31 через касу банки (менеджер-каса) по номеру рахунку.
думаю проще сегодня-завтра по сепу
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Bosstone
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:59
lora написав:
подскажите, если я завтра около 17-30 добегу по отделения и через кассу погашу кредитку, оно зачислиться датой, чтоб без процентов? Или ещё вариант с карты Альфы по номеру счета или по номеру карты сегодня, правда по банку денешка спишется только завтра и на счет упадет завтра. только не знаю какой датой Идея проведет. Первый раз так затянула оплату. подскажите как лучше. миллион раз обсуждали, но долго рыться надо на этих страницах. спасибо.
никуда бежать не надо если деньги в альфе - отправьте сэп с альфы на идею до 16-50 и все будет норм,
ну или можете прогуляться в отделение идеи и пополнить именно по счету, а не карту - тоесть ни в коем случае не вводить пин карты в кассе
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Stringer
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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