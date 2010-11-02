Stringer написав:в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше
В мене по базовому з карткою з березня щибали по 5 грн., в травні поступали тільки коп., то загнали в мінус. Закриття з ініціативи клієнта 50 грн., за 10 грн. перейшов в "депозитний" без абонплати для чого був змушений ще і відкрити мінімальний депо на 3 міс. Якщо не наідеять щодо цього пакету, то за три місяці можна буде позакривати.
Индивидуйный подход. Была карта в пакте базовый. Год лежала без движения и никаких списаний не было. В марте перевыпустили карту по моей просьбе. Говорю забыл пин код. Открыли пакет Депозитный. Так как базовый не перевыпускают. И опять все бесплатно.
Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!
siksalander1 написав:Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!
У меня 5181 58
BIN 518158
Card Brand MASTERCARD Card Type CREDIT Card Level WORLD
Кстати от Идея карточку выдали Card Blanche Violet по BIN кодам пишет, что карта принадлежит PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL на карте естественно, написано, что "є власністю ПАТ Ідея Банк". с чего бы это?