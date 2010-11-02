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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1505150615071508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:47

  Ой+ написав:
  Stringer написав:в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше


В мене по базовому з карткою з березня щибали по 5 грн., в травні поступали тільки коп., то загнали в мінус. Закриття з ініціативи клієнта 50 грн., за 10 грн. перейшов в "депозитний" без абонплати для чого був змушений ще і відкрити мінімальний депо на 3 міс. Якщо не наідеять щодо цього пакету, то за три місяці можна буде позакривати.

Индивидуйный подход. Была карта в пакте базовый. Год лежала без движения и никаких списаний не было. В марте перевыпустили карту по моей просьбе. Говорю забыл пин код. Открыли пакет Депозитный. Так как базовый не перевыпускают. И опять все бесплатно.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:07

Re: Идея Банк

В депозитном зачислении платное. В базовом бесплатное. Лучше уже тогда брать другой пакет, картбланш для выплат. Там по крайней мере снятие в чужих банкоматах без комиссии. Пытаются скопировать Аллу.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:01

Re: Идея Банк

Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!
siksalander1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:06

Re: Идея Банк

  siksalander1 написав:Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!

У меня 5181 58

BIN 518158

Card Brand MASTERCARD
Card Type CREDIT
Card Level WORLD
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:08

А что этот BIN дает?
сорри за нубский вопрос..

Кстати от Идея карточку выдали Card Blanche Violet
по BIN кодам пишет, что карта принадлежит PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL
на карте естественно, написано, что "є власністю ПАТ Ідея Банк".
с чего бы это? :)
iloy_oleg
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:22

Re: Идея Банк

Кто может сказать как у Идеи с выходом по Р2Р по Депозитной карте?
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:46

  pavyak написав:Кто может сказать как у Идеи с выходом по Р2Р по Депозитной карте?

Недавно выводил 15 тыс., проблем не было.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:47

Re: Идея Банк

Последний раз в марте делал, выход без комиссии, открывалась к депозиту.
pavyak написав:Кто может сказать как у Идеи с выходом по Р2Р по Депозитной карте?
Інкогніто
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