Stringer написав:в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше
В мене по базовому з карткою з березня щибали по 5 грн., в травні поступали тільки коп., то загнали в мінус. Закриття з ініціативи клієнта 50 грн., за 10 грн. перейшов в "депозитний" без абонплати для чого був змушений ще і відкрити мінімальний депо на 3 міс. Якщо не наідеять щодо цього пакету, то за три місяці можна буде позакривати.
Индивидуйный подход. Была карта в пакте базовый. Год лежала без движения и никаких списаний не было. В марте перевыпустили карту по моей просьбе. Говорю забыл пин код. Открыли пакет Депозитный. Так как базовый не перевыпускают. И опять все бесплатно.
Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!
siksalander1 написав:Подскажите пожалуйста! Хочу открыть карту Card Blanche White, но не уверен действительно ли она кредитная по BIN. Если у кого-нибудь такая имеется, не могли бы ли вы поделиться первыми 6ю цифрами карты, чтоб я проверил? Спасибо!
У меня 5181 58
BIN 518158
Card Brand MASTERCARD Card Type CREDIT Card Level WORLD
Кстати от Идея карточку выдали Card Blanche Violet по BIN кодам пишет, что карта принадлежит PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL на карте естественно, написано, что "є власністю ПАТ Ідея Банк". с чего бы это?
iloy_oleg написав:А что этот BIN дает? сорри за нубский вопрос..
У нас может и ничего. Но у буржуинов... К примеру в ряде международных прокатних контор авто можна через интернет заронировать тачку только по карте, которая кредитная по бину. Иначе гелікоптер ніхт и "все в сад". Как-то так. ЗЫ. Кстати по бину "білявки" у меня тоже РБА светится. Но то таке...
Классный клиентоориентированный банк. 1 Депозит открытый в интернет банке закрыть можно только в отделении 2 при закрытии депозита просят прийти через три рабочих дня и уже тогда написать на выплату. Минут 20 решали могу ли я написать это заявление сейчас или нет. 3 В банке присутствует политика "вы клиент другого отделения"
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