1.можна.если дату не проспать
2.о 3дня не верицо
3.согласен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32
Re: Идея Банк
Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:40
Идея Банк
28 мая закрыл, хотя выходной.
правда с утра не хотело, но после 10 сработало.
мгновенно на карту и никаких 3дня
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