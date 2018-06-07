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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22

1.можна.если дату не проспать
2.о 3дня не верицо
3.согласен
v57
 
Повідомлень: 1742
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32

Re: Идея Банк

  v57 написав:1.можна.если дату не проспать


Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 1827
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:40

Идея Банк

28 мая закрыл, хотя выходной.
правда с утра не хотело, но после 10 сработало.
мгновенно на карту и никаких 3дня
v57
 
Повідомлень: 1742
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:04

Re: Идея Банк

Может не ту кнопку использовать пытались. Там ещё одна появилась.
Ой+ написав:
  v57 написав:1.можна.если дату не проспать


Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:15

Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 1827
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
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  #<1 ... 1506150715081509
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