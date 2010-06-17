Додано: Чет 07 чер, 2018 21:15

Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.

Не так добре з грошима, як погано без них.