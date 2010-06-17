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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22
1.можна.если дату не проспать
2.о 3дня не верицо
3.согласен
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v57
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32
v57 написав:
1.можна.если дату не проспать
Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:40
28 мая закрыл, хотя выходной.
правда с утра не хотело, но после 10 сработало.
мгновенно на карту и никаких 3дня
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v57
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:04
Может не ту кнопку использовать пытались. Там ещё одна появилась.
Ой+ написав: v57 написав:
1.можна.если дату не проспать
Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
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Інкогніто
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:15
Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 чер, 2018 23:44
Ой+ написав:Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Ну то рукожопы сломали. Сейчас вроде пашет.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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