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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22
1.можна.если дату не проспать
2.о 3дня не верицо
3.согласен
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v57
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32
v57 написав:
1.можна.если дату не проспать
Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:40
28 мая закрыл, хотя выходной.
правда с утра не хотело, но после 10 сработало.
мгновенно на карту и никаких 3дня
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v57
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:04
Может не ту кнопку использовать пытались. Там ещё одна появилась.
Ой+ написав: v57 написав:
1.можна.если дату не проспать
Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
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Інкогніто
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Додано: Чет 07 чер, 2018 21:15
Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 чер, 2018 23:44
Ой+ написав:Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Ну то рукожопы сломали. Сейчас вроде пашет.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:31
заплатили полтинник по выгодному, молодцы
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:09
velvet написав:
заплатили полтинник по выгодному, молодцы
А мне 4 грн не доплатили, какой то МСС не прошел.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 09 чер, 2018 19:56
pavyak написав: Ой+ написав: Stringer написав:
в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше
В мене по базовому з карткою з березня щибали по 5 грн., в травні поступали тільки коп., то загнали в мінус. Закриття з ініціативи клієнта 50 грн., за 10 грн. перейшов в "депозитний" без абонплати для чого був змушений ще і відкрити мінімальний депо на 3 міс. Якщо не наідеять щодо цього пакету, то за три місяці можна буде позакривати.
Индивидуйный подход. Была карта в пакте базовый. Год лежала без движения и никаких списаний не было. В марте перевыпустили карту по моей просьбе. Говорю забыл пин код. Открыли пакет Депозитный. Так как базовый не перевыпускают. И опять все бесплатно.
Давно по базовому не выпускают карту?
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Stas567
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