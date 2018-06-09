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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:22

1.можна.если дату не проспать
2.о 3дня не верицо
3.согласен
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32

Re: Идея Банк

  v57 написав:1.можна.если дату не проспать


Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:40

Идея Банк

28 мая закрыл, хотя выходной.
правда с утра не хотело, но после 10 сработало.
мгновенно на карту и никаких 3дня
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:04

Re: Идея Банк

Может не ту кнопку использовать пытались. Там ещё одна появилась.
Ой+ написав:
  v57 написав:1.можна.если дату не проспать


Останні депозити відкриті в ІБ прийшлось закривати у відділенні у березні, дату не проспав. Може зараз і поправили.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:15

Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:44

Re: Идея Банк

Ой+ написав:Інкогніто На той час ніякі кнопки не спрацьовували. Причому до того десятки раз знімав депо, що закінчилось. На гілці тоді багато було різних обурень з такої ситуації.
Ну то рукожопы сломали. Сейчас вроде пашет.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:31

заплатили полтинник по выгодному, молодцы
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:09

  velvet написав:заплатили полтинник по выгодному, молодцы

А мне 4 грн не доплатили, какой то МСС не прошел.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:56

Re: Идея Банк

pavyak написав:
  Ой+ написав:
  Stringer написав:в отделении сказали, что пакет базовый аннулирован, с ноября он без уведомления клиента переведен в пакет классический, при смене какой то их программы, а там просто - обслуживание пакета в месяц - 10 грн, если не было движения на 1000 и выше


В мене по базовому з карткою з березня щибали по 5 грн., в травні поступали тільки коп., то загнали в мінус. Закриття з ініціативи клієнта 50 грн., за 10 грн. перейшов в "депозитний" без абонплати для чого був змушений ще і відкрити мінімальний депо на 3 міс. Якщо не наідеять щодо цього пакету, то за три місяці можна буде позакривати.

Индивидуйный подход. Была карта в пакте базовый. Год лежала без движения и никаких списаний не было. В марте перевыпустили карту по моей просьбе. Говорю забыл пин код. Открыли пакет Депозитный. Так как базовый не перевыпускают. И опять все бесплатно.
Давно по базовому не выпускают карту?
Stas567
 
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