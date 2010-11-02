Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
А это не оно разве?
С какого перепугу оно стало платным опять. Пусть идут в .опу тогда. В суд.
Насколько знаю по закону нельзя карту с 0 остатком загонять в минус. Хотя они поступили хитрее.