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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40

  Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.


https://www.ideabank.ua/uk/about/news/9 ... produktiv/

А это не оно разве?
С какого перепугу оно стало платным опять. Пусть идут в .опу тогда. В суд.
Насколько знаю по закону нельзя карту с 0 остатком загонять в минус. Хотя они поступили хитрее.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:52

пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... :shock:
В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:30

  Амвросий написав:пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... :shock:
В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё... :?

Оно может не закрылось а просто сменило адрес. Для банков это не одно и тоже. Смена адреса проще оформляется вот поэтому некоторые практикуют подобное.
Flamingo
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