Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц. все это время плата начислялась, но нигде не отображалась. на ранее открытые пока нет. проверяйте у кого такое же попадалово вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё...
Амвросий написав:пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё...
Оно может не закрылось а просто сменило адрес. Для банков это не одно и тоже. Смена адреса проще оформляется вот поэтому некоторые практикуют подобное.
BBC написав:Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)
5% cash-back
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
500 грн./місяць
Это бо любому бланшу подключено автоматически? Или надо как-то подключать? Кэшбэк только за кредитные? Или и за свои? И ещё, коллеги подскажите как по білявке проходит конвертация - с комиссии или без? Особенно интересуют экзотические валюты.