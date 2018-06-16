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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40

  Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.


https://www.ideabank.ua/uk/about/news/9 ... produktiv/

А это не оно разве?
С какого перепугу оно стало платным опять. Пусть идут в .опу тогда. В суд.
Насколько знаю по закону нельзя карту с 0 остатком загонять в минус. Хотя они поступили хитрее.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:52

пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... :shock:
В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:30

  Амвросий написав:пользуюсь картой от базового пакета для мелких покупок в инет магазинах и пополнения мобильного. В отделение захожу редко. Недавно заехал пополнить карту, а отделения уже нету... :shock:
В городе нашлось другое отделение. Вроде всё работает. Однако поразило, что никто не позвонил, не предупредил. Даже смску не скинули, что отделение закрывается... Просто втихаря закрыли и всё... :?

Оно может не закрылось а просто сменило адрес. Для банков это не одно и тоже. Смена адреса проще оформляется вот поэтому некоторые практикуют подобное.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:34

Кредитна картка "Card Blanche Online"

Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)

5% cash-back

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

500 грн./місяць
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:35

Re: Идея Банк

  BBC написав:Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Ех, якби навпаки...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:03

  BBC написав:Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)

5% cash-back

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

500 грн./місяць

Это бо любому бланшу подключено автоматически? Или надо как-то подключать? Кэшбэк только за кредитные? Или и за свои?
И ещё, коллеги подскажите как по білявке проходит конвертация - с комиссии или без? Особенно интересуют экзотические валюты.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:08

http://www.idea3.sitegist.net/download. ... loadid=428
в тарийфаХ шото потерялось :)
Обслуговування основної картки в місяць, якщо об’єм безготівкових
розрахунків в торговельно-сервісній мережі, що відобразились за рахунком за
звітний календарний місяць, без ПДВ

....объём 3000грн ?
а старичкам дают, мож побаловаться? :) а то прошлую билявку я на жену таки оформил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:14

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Это бо любому бланшу

это НОВАЯ кредитка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:21

  clientage написав:это НОВАЯ кредитка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/
Ну для онлайн платежей можно взять. А мин сумма вытрат в месяц есть?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:23

  otg написав:
  clientage написав:это НОВАЯ кредитка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... he-online/
Ну для онлайн платежей можно взять. А мин сумма вытрат в месяц есть?

не менее 25 грн, все шо меньше просто сгорает
Кроме этого, т.е. если был движняк по счету, и явно меньше 3000грн/мес, то будет ещё и удержана абонка 25грн/мес

ПС. Кстати, давно не заглядывал в Идею :)
Красиво подправили Правила начисления КБ на кредитные и свои (Додат. 1 в конце) https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=449
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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