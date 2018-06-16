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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 11:00
BBC написав:
Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)5% cash-back
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
500 грн./місяць
В первый месяц - макс 200 грн!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:16
Операції розрахунку за товари
та послуги, в мережі Інтернет
(окрім операцій сплати
комунальних послуг, поштових
послуг, транспорт та
паркування)
Вот тут важна первая запятая.))
5% только в нете, или по другим мсс (кроме маркетов, азс и кабаков) тож будет кишмиш?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:24
guntherhouse777 написав:
Вот тут важна первая запятая.))
5% только в нете, или по другим мсс (кроме маркетов, азс и кабаков) тож будет кишмиш?
см. Правила в viewtopic.php?p=4388355#p4388355
Там оч. все подробно описано
ТОЛЬКО в нете 5 за кредитные, 2 за свои
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25
wig написав:
В первый месяц - макс 200 грн!
Но там и 10% на любую первую покупку, а не только на интернет
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:27
и все КБ у Идеи грязными
Слава Симе и Тасе!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:34
BBC написав: wig написав:
В первый месяц - макс 200 грн!
Но там и 10% на любую первую покупку, а не только на интернет
Ага, двухсотка зашарена, т.е. первый месяц максимально в сумме за первую операцию, плюс последующие за инет. Надо будет успеть в июне оформить, что бы полный месяц не попал под ограничение.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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