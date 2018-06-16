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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1509151015111512>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:00

  BBC написав:Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)

5% cash-back

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

500 грн./місяць

В первый месяц - макс 200 грн!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:16

Операції розрахунку за товари
та послуги, в мережі Інтернет
(окрім операцій сплати
комунальних послуг, поштових
послуг, транспорт та
паркування)

Вот тут важна первая запятая.))
5% только в нете, или по другим мсс (кроме маркетов, азс и кабаков) тож будет кишмиш?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:24

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:Вот тут важна первая запятая.))
5% только в нете, или по другим мсс (кроме маркетов, азс и кабаков) тож будет кишмиш?

см. Правила в viewtopic.php?p=4388355#p4388355
Там оч. все подробно описано :)
ТОЛЬКО в нете 5 за кредитные, 2 за свои
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:25

Re: Идея Банк

  wig написав:В первый месяц - макс 200 грн!

Но там и 10% на любую первую покупку, а не только на интернет
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:27

и все КБ у Идеи грязными
Слава Симе и Тасе! :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:34

  BBC написав:
  wig написав:В первый месяц - макс 200 грн!

Но там и 10% на любую первую покупку, а не только на интернет

Ага, двухсотка зашарена, т.е. первый месяц максимально в сумме за первую операцию, плюс последующие за инет. Надо будет успеть в июне оформить, что бы полный месяц не попал под ограничение.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:36

  clientage написав:и все КБ у Идеи грязными
Слава Симе и Тасе! :)

Это да, но и 4% за инет неплохо. Если, конечно, не будут потом задним числом МСС добавлять в исключения.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:39

Re: Идея Банк

не для инета ,она никому не интересна ) ...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:39

  wig написав:Надо будет успеть в июне оформить

Хотите сказать интересная карта? На малых суммах выгоды в ней особой нет. На больших - рассрочка от Альфы интереснее. Да и лимит вряд ли большой дадут.

P.S. У меня у CBW Идеи последняя операция аж 20.11.2017.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:46

  Vorlon написав:Хотите сказать интересная карта? На малых суммах выгоды в ней особой нет. На больших - рассрочка от Альфы интереснее. Да и лимит вряд ли большой дадут.


Не на малых суммах, а на малых оборотах, ведь абонка то 25 грн/мес.
А так нет проблем, даже талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.

  Vorlon написав:P.S. У меня у CBW Идеи последняя операция аж 20.11.2017

Ту я давно закрыл.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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