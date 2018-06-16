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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 11:52
wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:54
BBC написав: wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:27
wig написав: BBC написав: wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.
Гифки от Ашана?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:42
Так это и эпицентр ( есть же заказ на сайте), телефон-инет.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:04
Даже в 911 сделали оплату на сайте без комиссии. Правда, когда последний раз пробовал, оно не работало.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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