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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 11:52
wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:54
BBC написав: wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:27
wig написав: BBC написав: wig написав:
Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.
Гифки от Ашана?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:42
Так это и эпицентр ( есть же заказ на сайте), телефон-инет.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:04
Даже в 911 сделали оплату на сайте без комиссии. Правда, когда последний раз пробовал, оно не работало.
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wig
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:51
Подал заявку на он-лайн "біляку". Перезвонили с ГЛ - сказали, что ее открыть могут только если нету других кредиток Идеи. Спросил - если я подам заявку на закрытие текущей "білявки" - дадут ли "онлайновскую". Сказали да - так и надо сделать
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Flamingo
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:01
Ну так закрывать надо своевременно. Мене налили.
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wig
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:06
Flamingo написав:
Подал заявку на он-лайн "біляку". Перезвонили с ГЛ - сказали, что ее открыть могут только если нету других кредиток Идеи. Спросил - если я подам заявку на закрытие текущей "білявки" - дадут ли "онлайновскую". Сказали да - так и надо сделать
В чому цімес переходу на онлайнівську?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:10
Квесторе_поверніться написав:
В чому цімес переходу на онлайнівську?
5% (грязными и минус 25 грн за обслугу) кышмиш за онлайн платежи.
Коммуналка, правда, не катит.
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wig
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:51
wig написав:
Коммуналка, правда, не катит.
Он-лай в основному і йде оплата на комуналку, і-нет, телефон ...
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