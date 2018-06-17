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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:52

Re: Идея Банк

  wig написав:Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:54

  BBC написав:
  wig написав:Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?

Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:27

  wig написав:
  BBC написав:
  wig написав:Талоны на питание от популярных маркетов можно в инете купить.
Что за талоны?

Ну, типа подарочные карты. И, уже перебьет 4% грязью от моньки.

Гифки от Ашана?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:42

Так это и эпицентр ( есть же заказ на сайте), телефон-инет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:04

Даже в 911 сделали оплату на сайте без комиссии. Правда, когда последний раз пробовал, оно не работало.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:51

Re: Идея Банк

Подал заявку на он-лайн "біляку". Перезвонили с ГЛ - сказали, что ее открыть могут только если нету других кредиток Идеи. Спросил - если я подам заявку на закрытие текущей "білявки" - дадут ли "онлайновскую". Сказали да - так и надо сделать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:01

Ну так закрывать надо своевременно. Мене налили.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:06

  Flamingo написав:Подал заявку на он-лайн "біляку". Перезвонили с ГЛ - сказали, что ее открыть могут только если нету других кредиток Идеи. Спросил - если я подам заявку на закрытие текущей "білявки" - дадут ли "онлайновскую". Сказали да - так и надо сделать

В чому цімес переходу на онлайнівську?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:10

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:В чому цімес переходу на онлайнівську?

5% (грязными и минус 25 грн за обслугу) кышмиш за онлайн платежи.
Коммуналка, правда, не катит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:51

Re: Идея Банк

  wig написав:Коммуналка, правда, не катит.


Он-лай в основному і йде оплата на комуналку, і-нет, телефон ...
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