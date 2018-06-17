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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10
V2 написав: wig написав:
Коммуналка, правда, не катит.
Он-лай в основному і йде оплата на комуналку, і-нет, телефон ...
Инет и тел. пойдет с 5% КБ.
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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