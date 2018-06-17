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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10

  V2 написав:
  wig написав:Коммуналка, правда, не катит.


Он-лай в основному і йде оплата на комуналку, і-нет, телефон ...

Инет и тел. пойдет с 5% КБ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:41

  guntherhouse777 написав:Инет и тел. пойдет с 5% КБ.

И что? Это несколько сотен гривен максимум. У меня, например, нет таких расходов чтобы были тысячные траты в Интернете, кроме коммуналки, каждый месяц и круглый год.

При тратах 1250 гривен я окуплю только 25 грн. абонплаты (по сравнению с имеющейся WC).

Таким образом для меня карта на данный момент полностью лишена смысла.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:21

  Vorlon написав:И что? Это несколько сотен гривен максимум.

Та даже еду можно заказывать.
Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота! Такого нам не нать. Пока ничья.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:39

  wig написав:
  Vorlon написав:И что? Это несколько сотен гривен максимум.

Та даже еду можно заказывать.
Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота! Такого нам не нать. Пока ничья.

С едой аккуратно. Если мсс заказанного через инет такой же, как и маркетах, то получите не 5 , а 0.5.
Та же ситуация и с кафе-ресторанами. Там 1%.

А 1% страховки? Думаю, если вежливо и настойчиво попросить, то не будет страховки.

А что, вот эти 25 грн. абонки никак не обойти?
По белому бланшу ж можно оборотом в 3к в месяц объехать абонплату.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:41

  guntherhouse777 написав:А что, вот эти 25 грн. абонки никак не обойти?
По белому бланшу ж можно оборотом в 3к в месяц объехать абонплату.

Тут, вроде бы, наоборот.
Если оборот 0, то и абонка ноль. Иначе, 25 грн, но это уже с СМСинфо, бесплатным зачислением безнала и всеми делами. Терпимо.

ps - в месяц оформления еще обходите - абонка не взимается. Правда, и кэш 200 грн всего.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:17

  wig написав:Ну так закрывать надо своевременно. Мене налили.

Ну закрыться времени много не заняло. Но в отделении о новой карте ничего не слыхивали. Пришлось проводить ликбез. Поблагодарили, но заявку на новую карту принять отказались. Сказали лучше через сайт. Но завтра. Кредитный лимит обнулится дескать только вечером.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:19

  wig написав:Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота!

А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20

А кто подскажет по голубой? Ее можно юзать как халявную дебетку, или есть подводные камни?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:22

  Flamingo написав:А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?

Нигде не прописано. Приходишь забирать, в отделении куча бумаг, в т.ч. заява на присоединение к договору страхования. Самого договора нет, тарифов нет. В устной беседе называют ставку 1% с оборота.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:24

  Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:Инет и тел. пойдет с 5% КБ.

И что? Это несколько сотен гривен максимум. У меня, например, нет таких расходов чтобы были тысячные траты в Интернете, кроме коммуналки, каждый месяц и круглый год.

При тратах 1250 гривен я окуплю только 25 грн. абонплаты (по сравнению с имеющейся WC).

Таким образом для меня карта на данный момент полностью лишена смысла.

Ну мне в принципе в следующем месяце надо авиабилеты оплачивать. Там страховку за рубеж тоже. Иногда билеты на поезд бывают. Дочка еще на мейк-апе иногда косметику заказывает (но там лучше таки дождаться мониных 7% по красоте со здоровьем) + вон оказывается можно еще гифки прикупить. Правда как узнать кошерность мсс при этом? Не понятно.
Ну и плюс ко всему если за месяц не будет набегать 3000 - то можно ведь и в последний месяц загасится.
В общем лично я буду пробовать. А там посмотрим. Положить на полку всегда можно. Туда где до сегодняшнего дня простая "білявка" лежала :wink:
Flamingo
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