Инет и тел. пойдет с 5% КБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:41
И что? Это несколько сотен гривен максимум. У меня, например, нет таких расходов чтобы были тысячные траты в Интернете, кроме коммуналки, каждый месяц и круглый год.
При тратах 1250 гривен я окуплю только 25 грн. абонплаты (по сравнению с имеющейся WC).
Таким образом для меня карта на данный момент полностью лишена смысла.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:21
Та даже еду можно заказывать.
Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота! Такого нам не нать. Пока ничья.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:39
С едой аккуратно. Если мсс заказанного через инет такой же, как и маркетах, то получите не 5 , а 0.5.
Та же ситуация и с кафе-ресторанами. Там 1%.
А 1% страховки? Думаю, если вежливо и настойчиво попросить, то не будет страховки.
А что, вот эти 25 грн. абонки никак не обойти?
По белому бланшу ж можно оборотом в 3к в месяц объехать абонплату.
Додано: Пон 18 чер, 2018 12:41
Тут, вроде бы, наоборот.
Если оборот 0, то и абонка ноль. Иначе, 25 грн, но это уже с СМСинфо, бесплатным зачислением безнала и всеми делами. Терпимо.
ps - в месяц оформления еще обходите - абонка не взимается. Правда, и кэш 200 грн всего.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:17
Ну закрыться времени много не заняло. Но в отделении о новой карте ничего не слыхивали. Пришлось проводить ликбез. Поблагодарили, но заявку на новую карту принять отказались. Сказали лучше через сайт. Но завтра. Кредитный лимит обнулится дескать только вечером.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:19
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20
А кто подскажет по голубой? Ее можно юзать как халявную дебетку, или есть подводные камни?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:22
Нигде не прописано. Приходишь забирать, в отделении куча бумаг, в т.ч. заява на присоединение к договору страхования. Самого договора нет, тарифов нет. В устной беседе называют ставку 1% с оборота.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:24
Ну мне в принципе в следующем месяце надо авиабилеты оплачивать. Там страховку за рубеж тоже. Иногда билеты на поезд бывают. Дочка еще на мейк-апе иногда косметику заказывает (но там лучше таки дождаться мониных 7% по красоте со здоровьем) + вон оказывается можно еще гифки прикупить. Правда как узнать кошерность мсс при этом? Не понятно.
Ну и плюс ко всему если за месяц не будет набегать 3000 - то можно ведь и в последний месяц загасится.
В общем лично я буду пробовать. А там посмотрим. Положить на полку всегда можно. Туда где до сегодняшнего дня простая "білявка" лежала
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