Додано: Пон 18 чер, 2018 13:20

А кто подскажет по голубой? Ее можно юзать как халявную дебетку, или есть подводные камни?

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