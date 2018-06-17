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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:25
wig написав: Flamingo написав:
А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?
Нигде не прописано. Приходишь забирать, в отделении куча бумаг, в т.ч. заява на присоединение к договору страхования. Самого договора нет, тарифов нет. В устной беседе называют ставку 1% с оборота.
Отказаться не пробовали?
В любом случае спасибо что предупредили. Буду иметь в виду.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:27
Flamingo написав:
Отказаться не пробовали?
В процессе. Но, в отделении только выдача, они ничего не решают.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:31
Flamingo написав: wig написав:
Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота!
А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?
В Тарифах есть косвенная инф-я в п. 1.5. Извращённой сути, которой я так и не понял http://www.idea3.sitegist.net/download. ... loadid=428
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:31
Здесь есть представитель Банка?
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ask1983
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:49
ask1983 написав:
Здесь есть представитель Банка?
В 2016 была пару недель.
Ждем, как с декрета выйдет))
Гифки от Ашана - 5411.
Узнать мсс несложно)
Сложнее 5% получить.)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:19
guntherhouse777 написав:
Гифки от Ашана - 5411.
Узнать мсс несложно)
Сложнее 5% получить.)
Так что, будет 0,5%?
Или, на первую покупку - 10%?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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d_12
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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