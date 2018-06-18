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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:25

  wig написав:
  Flamingo написав:А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?

Нигде не прописано. Приходишь забирать, в отделении куча бумаг, в т.ч. заява на присоединение к договору страхования. Самого договора нет, тарифов нет. В устной беседе называют ставку 1% с оборота.

Отказаться не пробовали?
В любом случае спасибо что предупредили. Буду иметь в виду.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:27

  Flamingo написав:Отказаться не пробовали?

В процессе. Но, в отделении только выдача, они ничего не решают.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:31

  Flamingo написав:
  wig написав:Но, дело не в том. К карте тулят страховку 1% с оборота!

А де сие чудо прописано? В тарифах не нашел. Это уже в отделении навязывают? Или как?

В Тарифах есть косвенная инф-я в п. 1.5. Извращённой сути, которой я так и не понял :lol: :mrgreen:
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:31

Re: Идея Банк

Здесь есть представитель Банка?
ask1983
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:49

  ask1983 написав:Здесь есть представитель Банка?

В 2016 была пару недель.
Ждем, как с декрета выйдет))

Гифки от Ашана - 5411.
Узнать мсс несложно)
Сложнее 5% получить.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:19

  guntherhouse777 написав:
Гифки от Ашана - 5411.
Узнать мсс несложно)
Сложнее 5% получить.)


Так что, будет 0,5%?
Или, на первую покупку - 10%?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09

Re: Идея Банк

Что такое, интернет-банкинг через раз глючит, показывает пустую страницу, типа "у Вас ничего нет" ?
reef
 
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